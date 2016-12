Milan-Kakà: Galliani si tira fuori

foto SportMediaset 17:49 - La trattativa tra Milan e Real Madrid per riportare Ricardo Kakà in rossonero si è interrotta formalmente. Troppo distanti le parti per trovare un'intesa visto che il Real Madrid non è disposto ad accettare il prestito del brasiliano e il Milan a comprarlo accollandosi l'ingaggio. Adriano Galliani si è tirato fuori, ha mandato una mail al club spagnolo per chiudere la trattativa. Sempre che il Real nelle ultime ore di mercato non cambi idea. - La trattativa traper riportarein rossonero si è interrotta formalmente. Troppo distanti le parti per trovare un'intesa visto che il Real Madrid non è disposto ad accettare il prestito del brasiliano e ila comprarlo accollandosi l'ingaggio.si è tirato fuori, ha mandato una mail al club spagnolo per chiudere la trattativa. Sempre che il Real nelle ultime ore di mercato non cambi idea.

Le condizioni imposte dai due club del resto sono poco compatibili. Il Milan, in un mercato al risparmio, non vuole e non può spendere cifre folli; il Real Madrid non può lasciare partire Kakà in prestito per non rischiare di ritrovarsi la prossima stagione a pagare il doppio delle tasse sull'ingaggio del brasiliano. Il punto d'incontro allora non c'è perché, per il momento, non c'è la disponibilità delle parti a venirsi incontro. L'ha capito Galliani che, alla vigilia del periodo più caldo del mercato in cui l'ad rossonero si è spesso dimostrato un vero mago, ha chiamato una ritirata incondizionata con una mail ufficiale. Se si tratti di addio ai sogni o di una ritirata strategica lo si scoprirà nelle ore più calde del calciomercato. La zona Galliani, per intendersi. A oggi però il ritorno di Kakà al Milan resta un sogno di mezza estate.