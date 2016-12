foto SportMediaset 14:59 - Le voci di un possibile futuro da ct del Brasile per Pep Guardiola sono destinate a rimanere tali. A smentire ogni trattativa è stato l'agente del tecnico spagnolo Josep Maria Orobitg: "Non c'è stato alcun contatto con la federazione brasiliana. Guardiola mi ha chiesto di non negoziare alcun contatto". L'offerta della Russia però c'era stata "e Pep l'ha rifiutata. Non allenerà una nazionale - continua l'agente -, ma solo un club europeo". - Le voci di un possibile futuro da ct delpersono destinate a rimanere tali. A smentire ogni trattativa è stato l'agente del tecnico spagnolo Josep Maria Orobitg: "Non c'è stato alcun contatto con la federazione brasiliana.mi ha chiesto di non negoziare alcun contatto". L'offerta dellaperò c'era stata "e Pep l'ha rifiutata. Non allenerà una nazionale - continua l'agente -, ma solo un club europeo".

Ad allontanare ancora di più lo scenario di Guardiola selezionatore della nazionale pentacampione del mondo è stata la stessa federazione brasiliana che a discapito di un'Olimpiade finita senza medaglia d'oro. ha confermato Mano Menezes fino al 2014. "Pep - spiega l'agente - vive a New York con la sua famiglia e parlo frequentemente con lui. Mi ha dato istruzione di non ascoltare offerte. E' difficile parlare di futuro però non credo che prenderà la guida di una nazionale perché gli piace allenare i club, meglio se europei". L'anno sabbatico dunque prosegue, nemmeno il samba è riuscito a far tornare la voglia all'allenatore più vincente dell'ultimo decennio.