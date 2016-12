foto SportMediaset 15:03 - Matri, Quagliarella, Vucinic e, al limite, un giocatore di buon livello per completare numericamente la rosa degli attaccanti. Perché anche su Fernando Llorente, il centravanti dell'Athletic Bilbao ultimo "top player" nel mirino di Marotta, le difficoltà stanno crescendo. Urrutia, presidente dei baschi, ha rifiutato l'offerta di 16 milioni avanzata della Juventus e ha alla porta anche Arsenal e Tottenham. Improbabile un rilancio bianconero. e, al limite, un giocatore di buon livello per completare numericamente la rosa degli attaccanti. Perché anche suil centravanti dell'ultimo "top player" nel mirino di, le difficoltà stanno crescendo. Urrutia, presidente dei baschi, ha rifiutato l'offerta di 16 milioni avanzata della Juventus e ha alla porta anche. Improbabile un rilancio bianconero.

Indubbiamente la Juventus sperava in un ridimensionamento delle pretese dell'Athletic, visto che Llorente andrà in scadenza nel 2013: ma le offerte inglesi e il mega-bonifico in arrivo dalla Baviera per Javi Martinez (Bayern pronto a sborsare 40 milioni di euro) hanno complicato i piani juventini. Le alternative di livello non ci sono più: Van Persie è andato, Dzeko non lascia il City, Jovetic è una parentesi chiusa da diverse settimane. Alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris sono stati offerti due giocatori: Negredo del Siviglia e Berbatov del Manchester United. Il primo non incontra il gradimento di Conte (e costa 20 milioni...), il secondo è un'operazione da "usato sicuro" che suscita più di un dubbio. Insomma, dal "top player" al "flop player": a meno di un colpo di coda da veri campioni d'Italia.