Van Persie, orizzonte United

foto SportMediaset Il pressing attuato dalla Juventus su Fernando Llorente è un indizio piuttosto chiaro che la strada per Robin van Persie, grande sogno di mezza estate bianconera, è ormai impraticabile. E infatti dall'Inghilterra, rimbalza voce di un principio di accordo tra il Manchester United e l'Arsenal per la cessione ai Red Devils del centravanti olandese su una base di 25 milioni di sterline, pari a circa 28 milioni di euro.

Un'offerta che, con van Persie in scadenza nel 2013, l'Arsenal non può permettersi di rifiutare, anche se in un primo momento ne erano stati chiesti 32. L'imminente addio al capitano sembra confermato anche dall'accelerata dei Gunners su Seydou Doumbia, centravanti ivoriano del Cska Mosca, una delle rivelazioni della scorsa Champions League. Doumbia andrebbe ad affiancare Podolski e Giroud, arrivati a Londra nel corso dell'estate: e non va dimenticato che nell'organico di Wenger c'è sempre anche Walcott: avanza Bendtner, nome che negli ultimi giorni è stato avvicinato al Milan. Doumbia piace anche a Manchester City e Liverpool, disposti a pagare una ventina di milioni il suo cartellino.