Big a caccia sul mercato, il tempo stringe

Juve, preso Poli in comproprietà 10:25 - A quindici giorni abbondanti dalla chiusura delle trattative, il calciomercato italiano non è ancora entrato nel vivo. La prima giornata di campionato è alle porte ma le squadre, dalle big alle outsiders, hanno bisogno di diversi rinforzi. Si aspettano i saldi dell'ultimo minuto. L'Inter deve sistemare il centrocampo, il Milan aspetta Matri mentre la Juve è condizionata dalla questione Pepe-Bonucci. Il 31 agosto sarà una giornata lunga per tutti.

JUVENTUS: LLORENTE, DZEKO MA NON SOLO L'aria è frizzante in casa bianconera. La vittoria della Supercoppa Italiana ha riportato entusiasmo a Vinovo anche se la squalifica di Antonio Conte peserà sull'andamento stagionale. Nonostante un mercato da regina, la rosa non è ancora completa. Conte vuole una punta capace di capitalizzare l'enorme mole di gioco. L'obiettivo sbandierato è Fernando Llorente dell'Athletic Bilbao. Il presidente basco chiede 35 milioni di euro ma è più ragionevole pensare che si possa chiudere intorno ai 16 visto il contratto in scadenza nel 2013. Quella di Marotta però potrebbe anche essere una strategia per far abbassare il prezzo di Edin Dzeko, mentre lo scambio Quagliarella-Pazzini fa storia a sé. Oltre alla punta alla Juventus serve un difensore: Andreolli e Bocchetti potrebbero essere gli affari last second.

MILAN: ASPETTANDO MATRI, SOGNANDO KAKA' Il mercato del Milan per il momento è decisamente sotto le aspettative. I tifosi e la squadra si aspettavano di vedere un'immediato reinvestimento (anche se parziale) del tesoretto ricavato dalle cessioni illustri di Thiago Silva e Ibrahimovic. Invece l'estate ha portato il solo Zapata in prestito per la difesa dopo il no per Yanga-Mbiwa. La verità è che Allegri ha chiesto rinforzi in ogni reparto e dunque mancano ancora un centrocampista e un attaccante. Per far coppia con Pato l'obiettivo numero uno è Alessandro Matri della Juventus. Il giocatore è un pupillo di Allegri ma per averlo probabilmente bisognerà aspettare le ultime ore di mercato e l'arrivo in bianconero di una punta. L'alternativa che non piace ai tifosi è Marco Borriello dalla Roma. Per il centrocampo invece le trattative si sono un po' arenate intorno a Kakà. Difficile arrivare al brasiliano alle condizioni imposte da Galliani che potrebbe virare all'ultimo su Lassana Diarra, diga davanti alla difesa come chiesto dal tecnico. L'uscita di Mesbah e di Didac Vilà poi aprirebbe un'emergenza a sinistra.

NAPOLI: ARMERO E' IL SOGNO Le polemiche cinesi sono ormai alle spalle. Il Napoli si è rinforzato nonostante la cessione di Lavezzi ma per completare la rosa secondo gli schemi di Mazzarri manca ancora un esterno sinistro polivalente. La trattativa per Cissokho del Lione ha ormai assunto i connotati del melodramma e il lieto fine non è poi così scontato. Più semplice, ma anche più costosa, quella per arrivare ad Armero dell'Udinese. Sul colombiano c'è anche la Juventus che però lo vorrebbe in prestito. Con un'offerta in contanti l'affare si chiuderà. In attacco la situazione è ottima, ma si cercherà un'occasione last minute per un vice Cavani, mentre per la difesa i nomi che circolano provengono dal Sudamerica: Wallace e Uvini.

INTER: DE JONG E CESSIONI La situazione dell'Inter è particolare. Di acquisti ne sono stati fatti ma la rosa è ancora a metà. La necessità di comprare è stata espressa anche dal presidente Moratti in persona, ma prima la società dovrà cercare di vendere Maicon e Pazzini. Solo dopo, ma non con troppa calma, si potrà dare l'assalto a due centrocampisti di quantità e qualità come De Jong e Ramirez, e provare a portare a casa due sostituti per i partenti di lusso, con Quagliarella che potrebbe essere scambiato proprio col Pazzo. Per la mediana poi c'è anche la possibilità di arrivare a Fernando del Porto, anche se la pista De Jong (caldeggiata da Sneijder) è quella più gradita a Stramaccioni.

ROMA: UVINI O MARQUINHOS L'arrivo di Zdenek Zeman ha portato una rivoluzione in casa giallorossa. Tanti i nuovi acquisti da inserire in squadra, altrettante le cessioni illustri da completare. Nello scacchiere del tecnico boemo però manca ancora un difensore centrale che possa fare da alternativa alla coppia titolare Burdisso-Castan. Le alternative arrivano ancora dal Sudamerica e sono Uvini del San Paolo e il giovane Marquinhos dal Corinthians. Quest'ultimo però è un classe 1994, forse troppo giovane per rischiarlo in un calcio tattico come quello italiano. Per quanto riguarda le uscite c'è da sistemare Marco Borriello e Simone Perrotta, mentre il ritorno di Antonio Cassano è fantamercato.