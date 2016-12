Juve, Llorente molla l'Athletic

"Abbiamo già incontrato l'agente di Llorente: io sono comunque ancora ottimista, come sempre, e sono convinto che il giocatore possa restare con noi. Se dovesse nuovamente rifiutare il rinnovo per lasciarlo andare ci vuole un club disposto a pagare la clausola di rescissione. Ma è evidente che in queste ore la valutazione del giocatore stia crescendo molto Al momento non mi sono arrivate offerte dalla Juventus per Llorente: certo l'interesse ci potrebbe essere, ma non ho ricevuto al momento offerte concrete", ha concluso Urrutia.

Insomma, dalla Spagna giungono buone notizie per Marotta e Conte. La mossa di Llorente rischia di mettere alle corde l'Athletic, che adesso ha bisogno di monetizzare con la cessione del 27enne attaccante.

Il club basco a sua volta cerca di alzare il prezzo ma non può permettersi di perdere il giocatore gratis già a febbraio. "Ho ricevuto una telefonata dai suoi agenti che mi hanno detto che non vi è alcuna ragione economica per rinnovare - ha detto Urrutia - Io gli ho trasmesso la mia delusione, ma mi hanno detto che la sua decisione era definitiva. Non ho parlato con nessun club perché l'Athletic non ha intenzione di vendere il giocatore. Per lasciare l'Athletic, Llorente deve trovare un club disposto a pagare l'importo della clausola presente nel suo contratto. Al di là di questo - ha aggiunto Urrutia - per noi è un duro colpo che potrebbe minare la competitività del club. Fino ad oggi Fernando Llorente ha sempre detto nelle interviste di voler restare. Ora mi è stato detto che vuole andar via. Penso che tutto quello che abbiamo fatto è stato abbastanza per convincerlo", ha concluso.



La concorrenza del Tottenham non preoccupa più di tanto la Juve, visto che gli Spurs possono mettere solo sul piatto le stesse cifre, ma con in meno il fascino di un'Europa League che non vale la Champions.

Oltretutto la Juve ha sempre in canna l'alternativa Edin Dzeko, anche lui con le valigie in mano dopo che il Manchester City lo ha praticamente messo sul mercato, anche se a cifre superiori a quelle necessarie per portare a Torino Llorente.

MAROTTA: "CONTATTEREMO L'ATHLETIC"

"Il top player? E' dovere di ogni società cercare di migliorare la squadra, noi ci proveremo cercando di cogliere opportunità in linea con la nostra gestione economica". Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, ha fatto il punto sul mercato bianconero. "Non sempre è facile trovare giocatori che interessano e che rispettano i nostri parametri. L'auspicio è che si trovi una soluzione che concili qualità e prezzo", ha aggiunto. Marotta ha poi confermato l'interesse della Juve per il bomber spagnolo Fernando Llorente: "E' un giocatore che farebbe la caso della Juventus, ma per ora è un tesserato dell'Athletic Bilbao e dobbiamo rispettarne le giuste rivendicazioni del club. Noi siamo in attesa, spettatori della situazione. Se faremo un offerta? Vedemo, sicuramente potremo avere dei contatti". Marotta parla anche di Van Persie: "In questo momento credo sia una pista difficile, perchè l'Arsenal non vuole privarsene facilmente e non accetta cifre che tengono conto della scadenza ravvicinata del contratto. Noi non possiamo fare follie".