Juve, preso Poli in comproprietà

17:42 - E' davvero un momento d'oro per Andrea Poli. Dopo la Juventus. Il centrocampista della Sampdoria sarà bianconero, però, solo alla fine della prossima stagione visto che i due club si sono accordati per la comproprietà (metà cartellino e l'impegno di acquistarlo alla fine del 2013). - E' davvero un momento d'oro per. Dopo la convocazione in Nazionale per l'amichevole contro l'Inghilterra di Ferragosto a Berna, arriva anche la notizia del suo prossimo approdo alla. Il centrocampista dellasarà bianconero, però, solo alla fine della prossima stagione visto che i due club si sono accordati per la comproprietà (metà cartellino e l'impegno di acquistarlo alla fine del 2013).

Per ora non stati stati resi noti i termini dell'accordo che, lo ricordiamo, non è ufficiale. Un'ufficialità che, tuttavia, potrebbe arriva la settimana prossima quando Marotta metterà nero su bianco con il suo ex club.

Ma non è tutto, perché questa Juve sta cercando di varare una squadra che in futuro sarà totalmente "verde". E in questa direzione va anche il discorso di Gabbiadini. L'affare non è chiuso, ma siamo vicini all'accordo con l'Atalanta. Una volta messo nero su bianco con i bergamaschi, il giocatore (anche lui entrato nella lista dei convocati di Prandelli) sarà girato in prestito al Bologna.