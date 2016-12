Mercato, la Juve stringe per Llorente

foto SportMediaset Correlati JUVE, NON ASSEGNATA LA 10 DI ALEX, DI' LA TUA

TUTTO JUVE 11:26 - Sfumato Van Persie, destinato allo United, la Juve rivede i piani per rinforzare l'attacco. E il nome caldissimo nelle ultime ore è quello di Fernando Llorente. Giovedì sera due emissari bianconeri erano in Croazia per la sfida di Europa League tra i padroni di casa dello Slaven Belupo e l'Athletic Bilbao e seguire da vicino il centravanti spagnolo: la richiesta è 20 milioni, ma l'Athletic non può rischiare di perderlo gratis già a febbraio. - Sfumato, destinato allolarivede i piani per rinforzare l'attacco. E il nome caldissimo nelle ultime ore è quello di. Giovedì sera due emissari bianconeri erano inper la sfida di Europa League tra i padroni di casa dello Slaven Belupo e l'e seguire da vicino il centravanti spagnolo: la richiesta è 20 milioni, ma l'Athletic non può rischiare di perderlo gratis già a febbraio.

Da vedere, da capire c'era poco: è già qualche tempo che Llorente è finito nel mirino della Juve. La presenza degli emissari bianconeri in Croazia è comunque un ulteriore segnale che l'interesse per il centravanti spagnolo, 17 gol nell'ultima Liga) è concreto. L'Athletic Bilbao ha già rispedito al mittente una prima offerta di 18 milioni di euro: ne vuole almeno 20. Ma il club spagnolo sa anche che c'è il grosso pericolo di perdere il giocatore, il cui contratto scade tra un anno, già tra qualche mese e senza vedere un soldo. Ecco perché la Juve non molla e resta in attesa.



L'Athletic resiste, per ora, anche se il suo tecnico Marcelo Bielsa sembra rassegnato a perderlo: "Fernando a Torino? Desidero il meglio per lui. Non sono io che devo parlarne ma i diretti protagonisti", ha aggiunto, scaricando di fatto il problema. In ogni caso i bianconeri non smettono di sognare Edin Dzeko.