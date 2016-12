Inter, un "pacchetto" per gli Spurs

foto SportMediaset Correlati TUTTE LE TRATTATIVE

TUTTO INTER 12:28 - Un discreto tesoretto, che potrebbe valere una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, oppure una contropartita tecnica molto importante. L'Inter sta portando avanti a luci spente, ma con continui progressi, la trattativa per cedere Julio Cesar e Pazzini al Tottenham, interessato a entrambi i giocatori. Ma c'è un intoppo, ed è rappresentato dal centravanti, che avrebbe già comunicato di non gradire la destinazione: preferisce rimanere in Italia. - Un discreto tesoretto, che potrebbe valere una cifra tra ioppure una contropartita tecnica molto importante. L'Inter sta portando avanti a luci spente, ma con continui progressi, la trattativa per cedereal, interessato a entrambi i giocatori. Ma c'è un intoppo, ed è rappresentato dal centravanti, che avrebbe già comunicato di non gradire la destinazione: preferisce rimanere in Italia.

Per essere ancora più precisi, Pazzini sta aspettando la Juventus, che potrebbe identificarlo come l'attaccante "last minute" da prendere nel caso non si materializzassero i sogni Van Persie, Dzeko o Jovetic. Un atteggiamento, quello del "Pazzo", che sta irritando non poco la dirigenza nerazzurra, che si è già vista recapitare dall'attaccante toscano i "no" su proposte tedesche e russe. L'Inter si trova quindi frenata su un fronte che potrebbe riservare prospettive interessanti: soldi, tanto per cominciare, oppure scambi con giocatori che potrebbero essere molto funzionali al progetto tecnico di Stramaccioni. Innanzitutto, Sandro, mediano di qualità da tempo apprezzato dalla società di Corso Vittorio Emanuele: difficilmente, però, Villas Boas si priverebbe di lui. Ma ci sono anche Jenas - indicato anni fa da Mourinho - oppure Dos Santos, che potrebbe svolgere alla perfezione quel ruolo di esterno d'attacco rimasto vacante dopo la perdita di Lucas. Prospettive, possibilità, orizzonti: ma, come canta Vasco Rossi, c'è chi dice no. E tutto rimane fermo.