Van Persie, spiraglio per la Juventus

- C'è ancora una piccola speranza per lasul fronte. Dopo le indiscrezioni dei tabloid inglesi sull'olandese allo United, ha infatti preso la parolache, ovviamente, ha dato la trattativa ancora tutta da definire. "Non ci resta che perseverare e spero arriverà anche il nostro momento - ha detto -. Non c'è stato alcun passo avanti con l'Arsenal. E' difficile dire il motivo per cui stanno operando in questo modo".

Il punto, in due parole, è questo: ilche, a quanto pare, sarebbe felicissimo di trasferirsi alla corte di Alex Ferguson., però, che già mal digerisce l'addio dell'olandese, non pare avere alcuna intenzione di rinforzare una diretta avversaria. Ergo,starebbe facendo di tutto per evitare che il suo giocatore resti in Premier con un'altra maglia.

Di qui il piccolo varco per i bianconeri che, data per scontata la partenza di Van Persie, l'Arsenal vorrebbe quindi vendere in Italia. Il fatto è che la Juve, però, sembra aver preso altre direzioni e stia piuttosto lavorando sul fronte Jovetic, il giocatore in cima alla lista delle preferenze bianconere. Il tutto per via dell'ingaggio dell'olandese, altissimo, che a Torino non pare abbiano intenzione di accollarsi. Resta da capire cosa accadrà nelle prossime ore e se, effettivamente, alla fine l'attaccante dei Gunners finirà alla corte di Ferguson. Che, nel frattempo, ha colto l'occasione per esprimere il suo parere sull'affare Psg-Lucas: "Il calcio è impazzito". Lapidario.



Intanto, però, spuntano le cifre dell'affare United-Van Persie: 22 milioni all'Arsenal per il cartellino, 6 più bonus al giocatore di ingaggio.