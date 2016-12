Mourinho: "Kakà? Se il Milan lo vuole, paghi"

foto SportMediaset Correlati TUTTE LE TRATTATIVE

TUTTO MILAN

DI' LA TUA 12:13 - Giornataccia, quella del Milan in America. L'appuntamento con il Real Madrid sul campo non è andato benissimo, e anche quello tra Perez e Galliani per Kakà non ha prodotto esiti positivi. L'ad rossonero, dopo il colloquio, parla di "operazione quasi impossibile, obiettivamente molto difficile". E José Mourinho "istiga" il Real a non farsi intenerire: "Se Kakà vuole andarsene, perfetto. Ma non lo cederemo gratis. Se il Milan lo vuole, paghi". - Giornataccia, quella delin America. L'appuntamento con ilsul campo non è andato benissimo, e anche quello trapernon ha prodotto esiti positivi. L'ad rossonero, dopo il colloquio, parla di "operazione quasi impossibile, obiettivamente molto difficile". E"istiga" il Real a non farsi intenerire: "Se Kakà vuole andarsene, perfetto. Ma non lo cederemo gratis. Se il Milan lo vuole, paghi".

"Sono felice se Kakà resta e sono felice se vuole andarsene - ha insistito lo Special One - . Nel calcio, i giocatori vanno dove vogliono. Kakà è un ottimo calciatore, preparato per giocare a livelli altissimi. Se vuole restare, perfetto. Se vuole andarsene, perfetto. Se hai i soldi, puoi acquistare e movimenti il mercato. Finché si rispetta il fair play finanziario, va bene. Noi, per esempio, non abbiamo venduto e non abbiamo acquistato nessuno. Se qualcuno vuole un nostro calciatore, allora paghi. Nessuno se ne va a titolo gratuito".



Meno male, per il Milan, che la trattativa per Kakà la portera avanti l' "amico" Florentino Perez e non Mourinho. Quel "quasi" che precede l'aggettivo impossibile, nelle parole di Galliani, lascia aperta una porticina al grande ritorno: "I costi sono elevati, gli stipendi altissimi", ha sospirato il massimo dirigente rossonero. Per togliere sia il "quasi" che l' "impossibile" servirà una prodezza manageriale delle sue.