Colpo Psg, a gennaio arriva Lucas

- Il mercato spavaldo delnon accenna a fermarsi: dal Brasile rimbalza l'ufficialità del passaggio di Lucas dalalla corte di Ancelotti per. Un trasferimento che avverrà a gennaio, giusto il tempo per ildi liberarsi di un extracomunitario per fare spazio al nuovo arrivato. Sei mesi di tempo perper trovare il posto adatto anell'abbondanza di stelle parigina.

Il giocatore brasiliano sembrava a un passo dall'accordo col Manchester United dopo il sorpasso degli inglesi all'Inter che nulla ha potuto contro lo strapotere economico delle concorrenti. Il Psg però, aiutato dalla presenza di Leonardo, ha avuto ancora una volta la meglio, continuando in una campagna di rafforzamento che dovrebbe vedere l'arrivo dell'esterno difensivo Reveillere nelle prossime ore. L'arrivo di Lucas però porterà anche qualche grattacapo a Carlo Ancelotti che si troverà a gestire uno spogliatoio ricco di primedonne.

La soluzione più immediata porterebbe a un 4-3-3 con Ibrahimovic centrale, supportato da Lavezzi a sinistra e Lucas a destra. Lo svedese però, è storia nota, non ama giocare da punta centrale ma svariare su tutto il fronte d'attacco con una certa libertà. La seconda ipotesi, sempre costringendo Ibra a fare la prima punta (e non è così facile), porta a un 4-2-3-1, con Pastore trequartista, soprattutto se l'esperimento dell'argentino come interno non dovesse funzionare. Più difficile, ma non impossibile, un 4-1-4-1 di stampo latino anche se in quel caso difficilmente Zlatan giocherebbe davanti.

A Parigi però si pensa anche alle inevitabili cessioni. Nené, autore di 21 gol la scorsa stagione in Ligue 1, è stato proposto all'Inter come "risarcimento" per l'inserimento nella trattativa per Lucas. Menez potrebbe lasciare il Psg dopo un solo anno così come Kevin Gameiro che in Francia ha tantissime richieste. Alla vigilia del campionato insomma, per Carlo Ancelotti la tranquillità di una rosa già costruita, è ancora decisamente lontana. Beata abbondanza.