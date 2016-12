Milan, niente Dzeko, incontro per Kakà

- Tempi duri per ilin chiave mercato. Oltre alle difficoltà ad arrivare a un nuovo difensore centrale, i rossoneri stanno cercando di chiudere un doppio colpo per l'attacco che al momento pare quasi impossibile. In attesa dell'incontro traa New York per parlare di, con i rossoneri che chiederanno il prestito del brasiliano, il- secondo il Daily Star - ha già incassato un 'no' dalper averein prestito.

Le partenze dirischiano dunque di fare più danni del previsto anche perché i due vuoti, decisamente evidenti, lasciati in rosa, non riescono a essere colmati.vorrebbe ilma iloppone resistenza,sono piste difficili che se si risolveranno probabilmente lo faranno nelle ultime ore di mercato. Allegri ha rivelato di aspettarsi almeno due colpi dalla società che tiene d'occhio ancora anche, ma che al momento non sembra poter assicurare una pista concreta al suo tecnico. Molto dipenderà dall'esito dell'incontro nella notte tra Galliani e Perez dopo l'amichevole di New York contro il. L'ad rossonero proverà in tutti i modi a strappareagli spagnoli ma l'operazione, considerando che il Real per comprare Modric ha bisogno di liquidità, è tutt'altro che semplice.

Anche per questo motivo il Milan ha già fatto qualche passetto in avanti per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco piace già dal 2009 e al Manchester City non ha trovato la Terra promessa che si aspettava. "Mi piacerebbe giocare in Italia - ha dichiarato qualche giorno fa -. Vedremo cosa succederà". La verità è che Mancini lo venderebbe anche più volentieri di Tevez, ma non a prezzo di saldo e soprattutto (come vorrebbe il Milan) non in prestito con diritto di riscatto. Tradotto: almeno 25-30 milioni di euro cash.