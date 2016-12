Niente Lucas: Inter ancora su Gomez

- "ala gennaio". Una doccia ghiacciata per l', l'ennesima dimostrazione delle difficoltà delle big italiane di competere sul mercato in una situazione ormai insostenibile. Stramaccioni però ha bisogno di un rinforzo in quel ruolo e la società nerazzurra, passato lo shock, dovrà studiare le alternative. Oltre a responsabilizzare, l'tornerà sul, mentre si accelererà per lo scambio

La difficoltà della trattativa era nota sin dai primi passi in Brasile di Branca. L'inserimento prepotente, con tanto di chiusura dell'affare, del Psg ha scombussolato tutti i piani e le strategie della dirigenza dell'Inter. Il buco nella rosa comunque resta. Una lacuna da colmare per permettere a Stramaccioni di mettere in pratica le sue idee tattiche. Le alternative - i cosiddetti 'Piani B' - però non mancano. Il sogno di Moratti, praticamente irrealizzabile, è Arjen Robben, ma l'olandese non lascerà il Bayern Monaco. Per questo motivo la società nerazzurra tornerà a parlare con Catania e Juventus di Gomez e Quagliarella. Il primo vuole lasciare Catania e potrebbe arrivare per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il secondo è un'affare in fase molto avanzata che prevede il passaggio in bianconero di Pazzini. L'attaccante napoletano poi al tempo stesso potrebbe fare l'esterno d'attacco e il vice Milito.

L'idea principe di Stramaccioni comunque è quella di responsabilizzare ancora di più il giovane Coutinho. Il piccolo brasiliano nel precampionato ha convinto tutti, scalando gerarchie nelle preferenze del tecnico. Stramaccioni che invece sembra aver dato parere non troppo positivo per il fantasista del Bologna, Gaston Ramirez. In primis sul giocatore c'è fortissimo l'interesse del Liverpool che è pronto a offrire tra i 16 e i 20 milioni di euro per portarlo in Premier. In secondo luogo il tecnico giudica l'uruguayano più trequartista che esterno, dovendo quindi nel caso ridisegnare il suo modulo tattico per inserire il rossoblù.