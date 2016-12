Milan tra Kakà e la Gazprom

Soldi, possibilmente pochi, in uscita da una parte. E soldi, tanti invece questa volta, in entrata dall'altra. Facendo un salto nel passato. Kakà e la Gazprom sono, per così dire, due vecchi amori del Milan. Del primo, osannato e poi ceduto, si sa tutto, compresa la voglia di riportarlo in rossonero e provare a rilanciarlo dopo il tracollo Real. Dei russi, invece, si sa che un paio di anni fa arrivò un'offerta da 180 milioni di euro per l'acquisto del 30% del club. Offerta allora declinata, respinta, rispedita al mittente ma che, oggi, farebbe tornare Berlusconi a Milano con un sorriso largo e la certezza di aver agito per il bene del club.Quei soldi, inutile dirlo, servono eccome, tant'è vero che l'apertura a nuovi investitori è fresca ed è arrivata proprio dal numero uno del Milan. Logico, quindi, che sia proprio lui a muoversi per provare a trovarne di buoni. L'unica novità, in questo senso, è che il nuovo socio non sia il famoso emiroma il colosso energetico russo.Dall'altra parte del mondo, intanto, Galliani farà il suo. In stretto ordine cronologico: amichevole con il Real e, intorno a mercoledì, incontro con l'amicocui verrà chiesto il prestito di Kakà. Dopo aver ricevuto il via libera sarà tempo di trovare un punto di contatto con il brasiliano, contento di tornare ma ovviamente meno contento di abbattere del 50% e oltre il suo ingaggio.