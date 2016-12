Colpo Fiorentina, acquistato Aquilani

foto SportMediaset Correlati TUTTE LE TRATTATIVE

18:35

è ufficialmente un nuovo giocatore della. L'annuncio è stato dato a Moena dallo stesso patron del club viola,. "Abbiamo preso Aquilani", ha detto. L'operazione per regalare a Montella il centrocampista del Liverpool era ormai in dirittura d'arrivo da un paio di giorni e in queste ore è stata definita: Della Valle attendeva da Firenze la telefonata della fumata bianca che puntualmente è arrivata.