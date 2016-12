Missione Inter per Lucas fallita

- Missione fallita, almeno per il momento quella dell'inper. I retroscena dell'incontro di mercoledì in un ristorante di San Paolo tra Marco Branca e il presidente del club brasiliano Juvenal Juvencio confermano quanto per ora il club disia ancora lontano da Lucas che invece, se non ci sarà un rilancio pesante, rischia di avvicinarsi sempre di più al

Per la prima volta, dopo i contatti e gli incontri dei mesi scorsi, Branca ha portato al San Paolo una proposta formale di 25 milioni di euro cash per il cartellino dell'attaccante. Proposta respinta dal presidente brasiliano, che ha sottoposto al direttore tecnico nerazzurro l'offerta dei Red Devils: 32 milioni di euro. Una proposta ritenuta insufficiente, al punto tale da far dire martedì ai dirigenti del club, che le trattative con gli inglesi andavano considerate chiuse. A maggior ragione, l'offerta al ribasso dell'Inter, al momento non è stata accettata.

C'è di più: sempre mercoledì, il presidente del San Paolo ha contattato il padre di Lucas, per capire le reali intenzioni del giocatore, che qualche tempo fa, aveva detto che gli sarebbe piaciuto restare in Brasile fino al prossimo Mondiale, previa revisione del contratto e dei suoi parametri economici. Invece, ecco il secondo colpo di scena: il papà di Lucas ha fatto sapere che invece adesso il ragazzo preferirebbe essere ceduto e che, nonostante un buon feeling con l'Inter, ricordiamo i blitz e le cene brasiliane con il direttore sportivo Piero Ausilio, adesso il Manchester United sta diventando una destinazione gradita. Sembra anche che Ferguson stia per proporre alla famiglia e all'entourage dell’attaccante brasiliano, una visita alle strutture del club inglese.

C'è di più? Juvenal Juvencio ha informato Branca del fatto che ha in mano anche una proposta dei russi dell’Anzhi, pronti a rilanciare da 32 miloini in su, l'offerta dello United, ma questa del club di Eto'o, non e' una destinazione che sembra gradita a Lucas. Tra l'altro, da mercoledì, proposte più alte per il suo cartellino, sono ancora più benvenute per il giocatore, che non solo, in automatico, ritocca il suo ingaggio da 600 a 650 mila euro a stagione, ma, soprattutto, la percentuale che gli spetta sul valore del suo cartellino, passa dal 20 al 30%. insomma, sui 32 milioni offerti dallo United, 9 e sei, andrebbero nelle casse di Lucas e famiglia. A

questo punto, la sensazione è che, nonostante i 55 milioni freschi che stanno per arrivare all'Inter dagli investitori cinesi, il club di Moratti non abbia così tanta voglia di partecipare ad aste; aspettiamoci sì un rilancio, il San Paolo è interessato al per adesso incedibile Coutinho, ma niente di clamoroso.