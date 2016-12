Juventus, Conte allontana Van Persie

foto SportMediaset Correlati TRATTATIVE LIVE

TABELLONE

DI' LA TUA

JUVE-ARMERO: SI TRATTA

TUTTO SULLA JUVE 13:56 - Oltre al danno, la beffa. L'eventuale lunga squalifica di Antonio Conte infatti potrebbe allo stesso tempo far sfumare definitivamente la pista che porta all'ingaggio di Robin Van Persie dall'Arsenal. A sostenerlo è il Daily Mirror secondo cui l'entourage del giocatore non vedrebbe di buon occhio lo sviluppo delle faccende legate al processo italiano. Un assistente degli agenti del giocatore ha infatti twittato: "Si fa dura ora per la Juventus". - Oltre al danno, la beffa. L'eventuale lunga squalifica diinfatti potrebbe allo stesso tempo far sfumare definitivamente la pista che porta all'ingaggio didall'. A sostenerlo è il Daily Mirror secondo cui l'entourage del giocatore non vedrebbe di buon occhio lo sviluppo delle faccende legate al processo italiano. Un assistente degli agenti del giocatore ha infatti twittato: "Si fa dura ora per la".

Gli sviluppi tricolori dunque spingono Van Persie sulla rotta di Manchester. United e City in linea puramente teorica hanno messo la freccia e superato la Juventus nella corsa al giocatore. La richiesta dell'Arsenal è di 20 milioni di sterline ma col passare dei giorni, per non rischiare di perderlo a zero già a gennaio, il prezzo potrebbe abbassarsi notevolmente. Non per la Juve però, almeno stando all'entourage dell'olandese.