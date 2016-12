Colpaccio Fiorentina: ecco Borja Valero

foto SportMediaset Correlati TRATTATIVE LIVE

Senza troppo clamore, la Fiorentina mette a segno uno dei colpi più significativi di questo mercato estivo. I viola acquistano dal Villarreal Borja Valero, 28enne centrocampista del Villarreal assoluto protagonista delle felici stagioni vissute dal "Sottomarino Giallo" prima dell'inopinata retrocessione dello scorso maggio. Valero arriva a Firenze per 7 milioni di euro e un quadriennale da 1,5 milioni annui. Giovedì le visite mediche.

La Fiorentina pagherà il giocatore in tre anni e, per quanto riguarda l'accordo personale, c'è la possibilità che le quattro stagioni già fissate per la firma possano diventare cinque. Un regalo dei Della Valle a una piazza un po' inquieta per i dieci anni di presidenza, che cadono proprio in questi giorni; un regalo che potrebbe essere bissato a brevissima scadenza aggiungendo a Valero Alberto Aquilani. La trattativa gol giocatore e col suo procuratore Zavaglia è stata sostanzialmente chiusa per un contratto di 4 anni a 1,5 milioni, esattamente sulla linea di quello di Borja Valero. Ora la Fiorentina deve solo aspettare la risoluzione dell'accordo tra il centrocampista romano e il Liverpool, che lo ha ancora a libro paga per due stagioni a oltre 4 milioni all'anno: se i Reds concederanno la buonuscita sottoforma dell'ingaggio di una sola annata, Aquilani sarà libero a costo zero e pronto a firmare con la sua nuova squadra.