Lucas, l'Inter tenta l'ultimo assalto

DI' LA TUA 13:16 - Nonostante tutto faccia pensare a una missione impossibile, Marco Branca vola in Brasile e cerca un ennesimo contatto con la dirigenza del San Paolo per trovare una strada che porti a Lucas, oggetto del desiderio dei nerazzurri e del Manchester United, che si è visto chiudere la porta in faccia a dispetto di un'offerta importante, pari ad almeno 30 milioni di euro. Intanto, per il ruolo di attaccante, si propone il romanista Osvaldo.

Ad aprire questa prospettiva sono state le parole dell'agente dell'oriundo, Dario Decoud, che ha testualmente dichiarato che "molti club sono interessati a lui, piace anche all'Inter, è vero. Tutto dipende dalla Roma". Un interesse che, tuttavia, non ha trovato riscontri nell'ambiente nerazzurro. Una frase che, insomma, sa un attimo di "messaggio" a Zeman e alla dirigenza giallorossa sul possibile - anzi - probabile ruolo di alternativa che Osvaldo potrebbe cominciare a ricoprire dopo l'arrivo nella capitale di Destro.



Per quanto riguarda Lucas, intanto, l'unica cosa sicura è che l'asticella si è alzata, eccome. E per finanziare l'eventuale acquisto, l'Inter dovrebbe monetizzare - e tanto - le cessioni dei vari Julio Cesar, Maicon, Pazzini. E soprattutto, dovrebbe valutare il sacrificio di Sneijder, che in Russia continua ad avere molto mercato. I temi sono sempre gli stessi, c'è il serio pericolo che Branca torni a mani vuote e con un "no" definitivo.