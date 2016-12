Juve-Armero: c'è il via libera

- In attesa di conoscere le evoluzioni sul fronte attacco, il mercato dellafa leva su. L'esterno è stato praticamente liberato dall': "Se vuole essere ceduto lo accontenteremo" ha detto il presidente friulano. La trattativa fra i due club bianconeri andrà avanti in questi giorni. Resta da stabilire la formula del trasferimento: la Juve vuole il prestito con diritto di riscatto, l'Udinese punta sulla comproprietà.

Dopo aver perso Handanovic, Isla e Asamoah, una cosa è certa: l'Udinese non farà troppi sconti. Tutto sommato, l'intesa dovrebbe trovarsi. Nel caso in cui si proceda con il prestito, Marotta dovrà 'garantire' l'acquisto del calciatore al termine del campionato. Una sorta di obbligo di riscatto. Nel caso, più gradito ai friulani, della compartecipazione, la Juve potrebbe inserire come parziale contropartita un giovane (Bouy, Boakye e Rugani sono i primi della lista).

Sul fronte Armero, però, le parole piì importanti sono proprio quelle giunte martedì pomeriggio da Soldati: "Abbiamo venduto giocatori importanti, l'unico nome rimasto sulla lista è quello di Armero. Le possibilità che vada a Napoli sono pari a zero. Sono altre le squadre interessate. Se Armerò vorrà andare via, lo lasceremo andare". Un colpo al cerchio e uno alla botte: Armerò può partire e la Juve, almeno sulla carta, è l'unica vera contendente. Da questo momento servirà un po' di pazienza e tanta buona volontà. La Juve, dall'officina friulana, può estrarre un altro pezzo di qualità.

Sul fronte difesa, continuano ad essere in rialzo le quotazioni di Bocchetti (Bonucci andrà incontro a una pesante squalifica per il calcioscommesse). Con il Rubin Kazan, proprietaria del cartellino dell'ex genoano, sta nascendo l'occasione buona: ai russi piace infatti Ziegler, mai utilizzato da Conte e valutato dai bianconeri almeno 5 milioni di euro.