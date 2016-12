Inter, Lucas è sempre più lontano

foto SportMediaset Correlati TUTTE LE TRATTATIVE

DI' LA TUA 18:31 - Il tesoretto che l'Inter sta cercando di accumulare per l'assalto a Lucas, alla fine, potrebbe non servire. Il consiglio direttivo del San Paolo, infatti, sta studiando un modo per trattenere almeno per un altro anno il talento brasiliano. Il d.s. del club, Adalberto Baptista, a Globoesporte ha rivelato che sta cercando di prolungare il contratto del giovane per un altro anno e mezzo (quello attuale scade nel 2015). - Il tesoretto che l'Inter sta cercando di accumulare per l'assalto a, alla fine, potrebbe non servire. Il consiglio direttivo del, infatti, sta studiando un modo per trattenere almeno per un altro anno il talento brasiliano. Il d.s. del club,, a Globoesporte ha rivelato che sta cercando di prolungare il contratto del giovane per un altro anno e mezzo (quello attuale scade nel 2015).

Dopo Paulinho, che ha rinnovato con il Corinthians allontanando così le voci che lo vedevano in nerazzurro la prossima stagione, anche l'obiettivo Lucas potrebbe svanire. Sul giocatore del San Paolo c'era anche il Manchester United, ma Baptista ha negato una trattativa in corso: "Abbiamo ricevuto una proposta - le parole del d.s. - non l'abbiamo accettata e la negoziazione è chiusa. La sua famiglia è in Inghilterra? Stanno seguendo Lucas alle Olimpiadi. Non ha nulla a che vedere la loro presenza in Inghilterra con una eventuale trattativa. In questo momento l'attenzione di Lucas è quella di portare in alto il nome del Brasile, anche se a mio avviso non viene ben utilizzato da Menezes".