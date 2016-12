Mercato, il Milan vira su N'Koulou dell'OM

foto SportMediaset Correlati TUTTE LE TRATTATIVE 11:01 - Nella giornata di martedì si decide tutto. Il Milan è in attesa della risposta del Montpellier per Yanga-Mbiwa, difensore per cui i rossoneri sono disposti a spendere non più di sette milioni di euro. L'ultimatum del club di via Turati scade oggi e, se il club francese dovesse continuare a chiedere certe cifre per il giocatore (15-18 milioni), il Milan ha già pronto il piano B: N'Koulou del Marsiglia, con cui ci sono già stati dei contatti. - Nella giornata di martedì si decide tutto. Il Milan è in attesa della risposta del Montpellier per Yanga-Mbiwa, difensore per cui i rossoneri sono disposti a spendere non più di sette milioni di euro. L'ultimatum del club di via Turati scade oggi e, se il club francese dovesse continuare a chiedere certe cifre per il giocatore (15-18 milioni), il Milan ha già pronto il piano B: N'Koulou del Marsiglia, con cui ci sono già stati dei contatti.

Il camerunese dell'OM piace molto ad Allegri, che ne apprezza le doti fisiche ma anche la sua duttilità, visto che può giocare sia da centrale, sia da mediano davanti alla difesa. Per N'Koulou il Marsiglia chiede non meno di 9-10 milioni di euro, ma nella trattativa i rossoneri contano di far entrare Mesbah, da tempo nel mirino dei francesi.



Il terzino sinistro è valutato 3-3,5 milioni di euro, ecco dunque che il costo - in contanti - del cartellino di N'Koulou scenderebbe a 6,5-7 milioni, esattamente l'offerta che il Milan mette sul piatto per Yanga-Mbiwa. Cifra oltre la quale il club di via Turati non sembra intenzionato a spingersi.