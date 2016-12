Juve, Armero per far felice Conte

- Lasi vuole togliere lo sfizio. L'esterno sinistro colombiano non è fondamentale, mavuole regalarlo a. In settimana ci sarà un nuovo vertice con l'per trovare un accordo. I friulani sono pronti a cederlo in comproprietà, ma i bianconeri preferirebbero la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Poi la Vecchia Signora è alla ricerca di un(Bocchetti, Bruno Alves e Astori) e un

Armero dunque non è la priorità, ma al momento sembra l'affare più vicino alla conclusione. Marotta continua il casting di difensori, mentre per quanto riguarda il discorso top player (Jovetic, van Persie e Dzeko) tutto è in stallo. Così, mentre si aspetta su questi due fronti, si chiude per il il 25enne colombiano. In settimana è previsto un incontro con la dirigenza dell'Udinese e i bianconeri formuleranno la proposta di un prestito oneroso (2 milioni di euro) più il diritto di riscatto obbligatorio il prossimo giugno. Pozzo vorrebbe cederlo subito in comproprietà, ma l'intesa si potrebbe trovare nel mezzo: prestito con diritto di riscatto obbligatorio della metà del cartellino.

Per la difesa preoccupa la posizione di Bonucci, che potrebbe essere squalificato per un lungo periodo perché coinvolto nello scandalo calcioscommesse. Ecco che allora un nuovo difensore diventa ancora più una priorità, più del top player in attacco (ciliegina del mercato Juve). Bocchetti sarebbe l'operazione low cost, Bruno Alves una scelta di esperienza, mentre Astori rappresenta il preferito di Conte. Il primo è tornato di moda e il Rubin Kazan chiede 6 milioni di euro per l'ex Genoa. E' duello con il centrale portoghese dello Zenit San Pietroburgo. Per quanto riguarda, invece, il difensore del Cagliari la situazione è difficile da sbloccare. I rossoblu chiedono almeno 15 milioni di euro, ma con Cellino si potrebbe trovare un accordo diverso.