Inter, Lucas piace anche al City

TRATTATIVE

DI' LA TUA 16:31 - Intrigo Lucas. Dopo l'offerta di 32 milioni di euro dello United, il rilancio (studiato) dall'Inter, ecco che dalle retrovie spunta il City di Mancini. Dall'Inghilterra fanno sapere addirittura che i Citizens sono in vantaggio. Sta di fatto che l'Inter, pressata dal potere economico delle inglesi, deve fare in fretta. In programma un incontro per la risoluzione del contratto di Julio Cesar, con un risparmio di 20 milioni da investire per il brasiliano. - Intrigo Lucas. Dopo l'offerta didi euro dello, il rilancio (studiato) dall'Inter, ecco che dalle retrovie spunta il. Dall'Inghilterra fanno sapere addirittura che i Citizens sono in vantaggio. Sta di fatto che l'Inter, pressata dal potere economico delle inglesi, deve fare in fretta. In programma un incontro per la risoluzione del contratto di Julio Cesar, con un risparmio di 20 milioni da investire per il brasiliano.

La strategia dei nerazzurri è chiara: risparmiare fino all'ultimo centesimo per poi riversare il sacco sull'obiettivo vero e proprio. Moratti ha fatto capire che non è aria di colpi faraonici, ma uno strappo alla regola potrebbe essere fatto solo per Lucas. Per questo imminente un incontro con Julio Cesar per definire la risoluzione del contratto biennale da quasi 5 milioni netti per ottenere una buonuscita. Per l'Inter sarebbe una soluzione comoda, con un risparmio di circa 20 milioni di euro lordi d'ingaggio. Soldi freschi per arrivare a Lucas, assieme a quelli che arrivano per la cessione di Pazzini.