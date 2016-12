Preziosi-Lo Monaco: divorzio vicino

- Un matrimonio finito nel giro di due mesi, quello tra. Troppe idee diverse tra i due, soprattutto per quanto riguarda il mercato, ultima la cessione in prestito dial: Monaco l'avrebbe tenuto, Preziosi, invece, l'ha mandato in Abruzzo. Inoltre , ietro al divorzio ci sarebbe anche la mancata concessione deleghe promesse fin dal suo arrivo. L'à potrebbe arrivare dopo i ritiro di

L'arrivo di Lo Monaco al Genoa era una mossa per far ritornare "grandi" i liguri, dopo l'ultima stagione caratterizzata dall'incubo serie B fino a due giornate dalla fine del campionato. Dopo due mesi, però, l'alleanza Preziosi-Lo Monaco sembra giunta al capolinea. Tra le cause principali, sicuramente, il mercato caratterizzato dagli arrivi di Immobile, Bertolacci e Velazquez ma anche da tante trattative, molte che non hanno mai convinto Preziosi e, il più delle volte, trovatosi in contrasto con Lo Monaco. Il caso Perin è stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, ma non solo.

Il rinvio del consiglio di amministrazione previsto per il 23 luglio che aveva all'ordine del giorno la nomina di Lo Monaco aveva fatto intuire che quei rapporti, tra i due, erano tutt'altro che tranquilli. C'è, anche, da dire che entrambi sono due personalità abituare a comandare e al Genoa c'è solo una poltrona per il potere: quella di Preziosi.

La società non ha emesso nessun comunicato ma tutto potrebbe risolversi dopo il ritiro di Bormio, anche perchè il 31 luglio è indetta l'assemblea dei soci che, ora, potrebbe avere all'ordine del giorno l'addio di Lo Monaco.