Milan, rispunta il nome di Khedira

Adesso si ripartirebbe da zero, è vero, ma per il nazionale tedesco, pagato 14 milioni dai "Blancos" allo Stoccarda nell'estate del 2010, le quotazioni non dovrebbero essere salite di molto. Anche perché se la volontà del giocatore fosse quella di trovarsi un'altra squadra, sarebbe difficile non accontentarlo. Senza dimenticare che i rapporti tra lo stesso Khedira e Mourinho non sono mai stati idilliaci.

Tutto, comunque, è legato all'arrivo a Madrid di Luka Modric, operazione da tempo annunciata, ma finora non ancora andata a buon fine per la notevole richiesta del Tottenham (30 milioni di euro). Un motivo in più in questo periodo di grande crisi anche per la Spagna per cercare di incassare da qualche cessione illustre.