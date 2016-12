Juve-Inter, ipotesi Quagliarella per Pazzini

- In un mercato che fatica a decollare,pensano a un'affascinante alternativa per continuare a rafforzarsi. Nelle ultime ore, infatti, ha preso corpo il possibile. Il primo, con Conte, non ha mai trovato tanto spazio. Il secondo, invece, è stato scaricato dall'Inter ma non accetta destinazioni facili (leggasi estero). Ma la Juve sta già cedendoe vuole riflettere prima di stravolgere l'attacco.

Il possibile arrivo di Pazzini - che freme in attesa della chiamata juventina - non sarebbe un ostacolo alla ricorsa del top player (per Jovetic e Van Persie non ci sono novità di rilievo). Eppure Conte non vorrebbe snaturare l'attacco: con Matri sempre più vicino al Milan e l'addio di Del Piero e Borriello, cedere Quagliarella significherebbe rimettere in discussione le certezze del reparto. Per questo, Pazzini - che piace molto all'allenatore e ovviamente al dg Marotta - potrebbe arrivare anche senza la rinuncia al napoletano. Il cui agente, Giuseppe Bozzo, continua a smentire l'addio a Torino.

Quaglia, inoltre, piace anche allo Zenit, che con 10-12 milioni di euro garantirebbe alla Juve un tesoretto importante per dare la caccia a Jovetic. Uno scambio alla pari con Pazzini, invece, non darebbe alcun vantaggio economico ma solo tecnico. Soprattutto ai nerazzurri, che hanno smesso di credere nell'ex doriano e aggiungerebbero al proprio arco un attaccante duttile, capace di ricoprire qualsiasi ruolo dell'attacco. Quello che ci vuole, o vorrebbe, per un allenatore camaleontico come Stramaccioni.