Mattia Destro è un giocatore della Roma

- Finalmente.è un giocatore della. Il trasferimento dell'attaccante in giallorosso è stato definito dopo un incontro tra il ds della Roma,, e gli agenti del giocatore,, che si sono incontrati a Milano per sistemare gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio del giocatore. Alla fine la firmaquinquennale da 1,5 milioni a stagione fino a 2 milioni. "Sono felicissimo", le parole di Destro.

Si chiude così il tormentone di mercato di questi ultimi mesi. Nella notte Mattia Destro ha deciso di accettare la proposta dei giallorossi e gli ultimissimi tentativi di Inter e Juventus per arrivare al giocatore non sono serviti. A confermare il passaggio di Mattia Destro alla corte di Zeman è il ds del Genoa Stefano Capozucca. "Destro ha scelto la Roma - ha dichiarato - La trattativa si è chiusa positivamente e, tra giovedì e venerdì, tutta l'operazione sarà conclusa".



Destro, che si trova ancora in ritiro col Siena, già mercoledì potrebbe sostenere le visite mediche nella Capitale; per arrivare all'ufficializzazione della trattativa, si dovranno attendere altre 48-72 ore. L'operazione, infatti, coinvolge tre squadre (oltre alla Roma, anche Genoa e Siena, che si dividono la proprietà del cartellino) e tre giocatori (Destro, i giovani talenti giallorossi Piscitella e Verre, quest'ultimo negli Stati Uniti in tournée con la Roma). Il primo passo sarà quello del Genoa, che riscatterà l'intero cartellino dal Siena, per poi girarlo alla Roma.