Juve, per il centrocampo c'è Poli

- Lasi muove e ha trovato con laun accordo di massima per. L'intesa è stata raggiunta sulla base di 5 milioni di euro per il cartellino del centrocampista ex Inter. Nell'affare potrebbe finire ai blucerchiati anche la metà di, fantasista dellabianconera. Poi la Juve potrebbe girare Poli a un'altra squadra: laè molto interessata alla comproprietà. Affare slegato all'operazione

Per concludere l'affare tra Samp e Juve mancano solo alcuni dettagli. Una volta acquistato i bianconeri decideranno il futuro di Poli. Visto il grande affollamento a centrocampo, Marotta potrebbe trovare una nuova destinazione per il giocatore classe 1989 cedendolo in comproprietà o in prestito.

Poli piace alla Fiorentina e il suo trasferimento in viola è un'ipotesi concreta, ma totalmente slegata dall'operazione per arrivare a Jovetic. I Della Valle sul fronte del montenegrino sono chiari: 30 milioni di euro cash senza contropartite.