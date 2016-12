Inter, salta il colpo: Ferguson si prende Lucas

prepara le valigie: si va a. Loha ottenuto il via libera dalgrazie a un'offerta di(33,5 di euro). E adesso si prepara a intavolare una trattativa con l'entourage del giocatore. Convincere il brasiliano però non sarà difficile: Lucas, attualmente, guadagna 'appena' 800 mila euro a stagione. Con questo colpo, però, si allontana da Ferguson l'idea: lacontinua a sperare.

Lucas è stato a lungo l'ombelico di questa sessione di mercato. Corteggiato a tempo pieno da Inter, Real Madrid e Chelsea, il giocatore ha finalmente trovato la sua destinazione. Nonostante una clausola di rescissione pari a 80 milioni di euro, il San Paolo - secondo il 'Daily Mirror' - ha detto sì alla cessione per 33,5 milioni di euro. Ferguson è stato decisivo nella sua opera di convincimento della famiglia Glazer, proprietaria dello United. Che adesso, una volta completato l'iter con il ragazzo (impegnato all'Olimpiade con la Selecao), non potrà tendere l'amo a Robin Van Persie. Un altro investimento così oneroso (l'olandese, di milioni, ne costa circa 30) non è attuabile per un club che - nonostante tutto - non vive un gran momento finanziario.

E se l'Inter, che sperava in un miracolo per arrivare a Lucas, deve desistere, l'automatica rinuncia a Van Persie da parte dei Red Devils rilancia le quotazioni Juve. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e possono provarci. E le altre contendenti di Lucas? Se il Chelsea si è già consolato con Oscar, il Real Madrid, dal canto suo, non rimane a bocca asciutta. In una porzione di campo un po' più arretrata rispetto a quella del giocatore paulista, arriverà Luka Modric. Il croato si è ammutinato, rifiutando di partire in tournée col Tottenham. Aver scatenato le ire di Villas Boas e del presidente Levy rischia di complicare le cose, ma il Real è pronto a investire quasi 30 milioni di sterline (più Carvalho per attutire le spese).