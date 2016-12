Ibrahimovic, il giorno del "oui"

Parigi si illumina: è il giorno diche dopo avere sostenuto le visite mediche si recherà al Parco dei Principi per la firma sul sontuoso contratto che per le prossime tre stagioni lo legherà alper una cifra che - tra "fisso" di 12 milioni annui e bonus - potrebbe portarlo a intascare circa. Alle 15 conferenza stampa di presentazione dello svedese, affiancato da

Ibrahimovic ha quindi effettuato e passato, in mattinata, le visite mediche nel blindatissimo ospedale della Pitie'-Salpetriere di Parigi, dove per l'occasione sono state messe in atto misure di sicurezza straordinarie per tenere alla larga gionalisti e fan. Tanti tifosi ad aspettarlo davanti all'ospedale ma anche all'interno, infatti circolano voci che alcuni medici e sanitari che lo avrebbero atteso all'entrata del reparto di cardiologia per scattare foto e stringergli la mano.

In attesa delle parole di Zlatan, continuano a essere i soldi l'argomento centrale del trasferimento dell'estate. "L'Equipe" ha stimato che, con l'ennesimo cambio di casacca, Ibrahimovic diventa il giocatore complessivamente più pagato nell'ambito dei suoi trasferimenti. Dall'Ajax al Paris Saint Germain, passando per Juventus, Inter, Barcellona e Milan, il cartellino del centravanti svedese è costato 141,6 milioni di euro, con gli ultimi 21 milioni (tanto è stato pagato al Milan) decisivi per sorpassare il precedente "detentore" di questo record tutto particolare, Nicholas Anelka.



Intanto, Mino Raiola, chiuso il dorato accordo con Leonardo, cerca di cancellare ogni traccia dell'insoddisfazione, o meglio, dell'amarezza di Zlatan Ibrahimovic per essere stato ceduto dal Milan: "Ma quale amarezza, è molto eccitato - ha detto alla stampa francese - non è un giocatore che si può forzare a fare qualcosa di cui non ha voglia. E' molto motivato dall'idea di entrare in questo nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera, e vuole fare sua questa sfida. Sa che il PSG è un club di grandi ambizioni, è stata la sua prima scelta".