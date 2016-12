Psg-Ibra: un contratto pazzesco

E' una giornata ancora interlocutoria per il passaggio di. In attesa dell'ufficialità, a Parigi c'è stato un altro incontro tra Leonardo, e l'agente del giocatore, Mino Raiola, per trovare la formula giusta. Appuntamento a lunedì per chiudere. E' questione di dettagli: secondo L'Equipe, Ibra percepirebbeper tre stagioni. L'ostacolo è la clausola per proteggersi dalla nuove super-tasse del governo francese.

Proprio questo pare l'ultimo ostacolo rimasto. Il presidente francese Hollande ha intenzione di tassare del 75% ogni reddito superiore al milione di euro, cosa che non farebbe contenti i calciatori, Ibra in testa. Per questo si sta pensando a una scappatoia per mettere al sicuro le entrate dell'ormai ex milanista. Per quanto concenre i premi, si parla di 1 o 2 milioni in più all'anno.

Quanto alla firma, Ibra è atteso a Parigi lunedì e potrebbe essere presentato contemporanamente a Thiago Silva (ufficiale) e Verratti, per i quali è già stato definito tutto.

IBRA A GALLIANI: "VI SERVE UN ASSEGNO?"

Ibrahimovic non si smentisce mai. Anche al momento dell'addio al Milan l'attaccante svedese ha usato i suoi modi. Zlatan, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe chiamato l'ad Galliani e gli avrebbe detto: "Ma il Milan davvero non ha più soldi? Siete messi proprio male... Vi serve un assegno?". L'ironia regna sovrana. Dall'altra parte della cornetta sarebbe calato il gelo.

RAIOLA ALLA FRANCE PRESSE: C'E' DA LAVORARE

Mino Raiola, intanto, non cambia tattica di fronte ai media e pronuncia parole tutto meno che ottimistiche rispetto alla celere conclusione della trattativa: "Stiamo continaundo a lavorare, non c'è ancora un accordo. Si va avanti e quando tutto sarà a posto organizzeremo una conferenza stampa". Per quanto riguarda Ibrahimovic, Raiola - che non è più a Parigi - ha escluso che lo svedese si presenti durante il weekend nella capitale francese per delle visite mediche pre-contratto: "Dove lui si trovi non ha molta importanza", ha chiosato Raiola. Intanto si è concluso l'incontro tra Raiola e Leonardo: fumata grigia. Lunedì l'ultimo incontro per chiudere l'affare.

IBRA FA GUADAGANRE TUTTI TRANNE IL BARCELLONA

La carriera di Ibrahimovic fatta di un mucchio di gol e trofei ma anche di aumenti vertiginosi d'ingaggio passando dal milione e settecentomila euro netti di stipendio del primo anno con la maglia della Juventus, datato 2004, ai 12,5 milioni attuali. Un aumento vertiginoso in circa 8 anni, dove a guadagnarci, comunque, non è stato solo il giocatore ma anche le società di appartenenza. L'unica a rimetterci è stata il Barcelloma. Per le altre: la Juventus ha rivenduto Ibra a 25 milioni di euro circa, una bella plusvalenza di 9 milioni rispetto ai 16 investiti. L'Inter ha invece incassato un assegno da 50 milioni di euro più Eto'o, mentre il Milan non solo ha recuperato l'investimento di due estati fa, 20 milioni di euro ma ha ottenuto anche una piccola plusvalenza. Plusvalenza enorme se si pensa alla cessione di Thiago Silva comprato a dieci e rivenduto pure al Paris Saint Germain a 45 milioni di euro.