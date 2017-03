ARSENAL, WENGER: "VOGLIO RESTARE, MA..."

Nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Liverpool, Arsene Wenger ha fatto il punto sul suo futuro. "Ora non sto cercando il lavoro di un altro club o di un'altra persona, sto solo pensando a raggiungere il prossimo livello e migliorarmi, gli allenatori competenti cercano sempre di migliorarsi e reinventarsi - ha spiegato il manager francese -. La mia preferenza è sempre andata all'Arsenal, ma sono abbastanza obiettivo da prendere le decisioni migliori per me e per il club. Poi la società può anche prendere le sue decisioni se vuole e io le rispetterò".