Arsenal-Vardy, domenica le visite: la moglie del bomber replica ai tifosi

Jamie Vardy è praticamente un giocatore dell' Arsenal . A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, l'attaccante del Leicester la prossima stagione sarà agli ordini di Wenger. I Gunner hanno deciso di pagare la clausola da 38 milioni e già domenica dovrebbero sottoporre il giocatore alle visite mediche . Nel frattempo sui social la moglie del calciatore ha replicato ai tifosi del Leicester inferociti : "Non insultatemi, io non c'entro".

Icona della squadra dei miracoli di Ranieri, nel giro di 24 ore Vardy ha deciso di cambiare casacca e di dire sì all'Argenal. Un colpo lampo quello dei Gunners, che con 38 milioni si sono assicurati l'attaccante rivelazione dell'ultima stagione della Premier League. Per chiudere l'affare mancano solo pochi dettagli. Domenica il giocatore verrà sottoposto ai test medici di rito, poi arriverà la firma e l'ufficialità.



Un trasferimento che i tifosi del Leicester non hanno preso bene e che hanno deciso di manifestare apertamente sui social, inondando di insulti il profilo Twitter di Jamie, accusato di essere un traditore e un mercenario. Iniziativa che non è piaciuta alla moglie del calciatore, che dal suo profilo Twitter ha voluto tirarsi fuori dalla querelle con i fan. "Tifosi del Leicester, non insultatemi. Io non c'entro niente con le decisioni della carriera di mio marito. Non è giusto", ha scritto Lady Vardy.