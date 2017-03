La rottura tra Alexis Sanchez e l'Arsenal pare insanabile: secondo il Telegraph, Wenger avrebbe lasciato in panchina il cileno nella sfida persa contro il Liverpool dopo una lite con i compagni per aver lasciato anzitempo un allenamento. In Inghilterra sono sicuri del fatto che l'ex Barcellona a fine stagione lascerà Londra, per la gioia di Paris St. Germain e Juventus che seguono con molto interesse gli sviluppi della vicenda.