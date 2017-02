Il quotidiano britannico Daily Mirror rivela una clamorosa indiscrezione per la panchina dell'Arsenal. Il nome più in auge per sostituire Arsene Wenger, la cui avventura ai gunners dovrebbe terminare dopo 21 anni, è quello di Rafa Benitez, ora al Newcastle. Le alternative sono Jardim del Monaco, Tuchel del Borussia Dortmund e Luis Enrique, se dovesse lasciare il Barcellona.