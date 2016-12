Arbeloa si è proposto alla Roma

Occasione Arbeloa per la Roma . Il difensore del Real Madrid si è proposto ai giallorossi perché in rotta con Benitez : l'addio ai Blancos sembra ormai inevitabile visto che ha anche il contratto in scadenza a giugno. Lo spagnolo potrebbe quindi svincolarsi subito e arrivare a parametro zero. Come scrive Il Messaggero, c'è solo l'ostacolo ingaggio da superare. Arbeloa, infatti, percepisce tre milioni di euro stagione.

Sabatini ha preso tempo per valutare insieme a Garcia l'affare. In più i giallorossi devono liberarsi dell'ingaggio di Cole: via un big per un altro big.



Intanto il ds della Roma lavora anche con il Genoa per arrivare a Perotti. Torosids potrebbe essere la chiava per sbloccare l'affare. Il terzino greco, infatti, è una contropartita gradita a Sogliano. Dopo Iago Falque è atteso un altro rinforzo dal Genoa per Rudi Garcia.