Antalyaspor: follie per Totti

L'Antalyaspor non si accontenta e vuole un altro grande colpo dopo Eto'o. La trattativa con Ronaldinho non è andata a buon fine, mentre il sondaggio per Cassano non ha avuto sviluppi concreti. Anche per Afellay tutto in stand-by, mentre sembra vicino Lazarevic. Il presidente Gencer vuole costruire una squadra competitiva piena di campioni e ora sogna Francesco Totti, un sogno impossibile come quello di Leo Messi di qualche settimana: "Entro cinque anni sarà qui da noi".