Andrej Kramaric, il nuovo Suker che piace a Milan e Juventus

11:18 - Ventisette gol in ventiquattro partite, uno ogni settantuno minuti di gioco, e un contratto in scadenza a giugno 2015 che lo rende libero a costo zero a fine stagione. Basterebbe questo a giustificare tutta l'attenzione richiamata dall'attaccante del Rijeka Andrej Kramaric, ma in realtà l'attaccante croato è molto di più. Si dice sia a un passo dal Chelsea, ma il suo nome è sui taccuini più importanti d'Europa da un po': Milan e Juventus comprese.

Per gli addetti ai lavori che già da diverso tempo lo seguivano e segnalavano, l'esplosione in termini di gol del talento croato può essere addirittura un ostacolo oltre all'ovvia conferma delle sue capacità. Il paragone con Davor Suker è il più immediato, ma anche il più calzante viste le qualità tecniche e fisiche dell'attaccante classe 1991 che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza. Nonostante un fisico abbastanza possente con i suoi 180cm per 76kg, Kramaric è molto rapido in area di rigore unendo alla protezione della palla un'ottima tecnica di base che gli permette di calciare molto bene sia con il destro, suo piede naturale, ma anche con il sinistro. Gli osservatori del Milan, poi, lo hanno descritto come un giocatore molto furbo in area di rigore, pronto a sorprendere le difese avversarie come l'attuale allenatore rossonero era solito fare.

Le voci sul suo conto però hanno complicato qualsiasi trattativa e difficilmente Kramaric resterà in Croazia fino al prossimo giugno. Lo seguiva l'Atalanta, lo ha ammesso Marino accostandolo al Chelsea di Mourinho, oltre a Milan, Juventus e qualche società spagnola. Se pensare di portarlo via a costo zero è praticamente impossibile, la scadenza del contratto a giugno non farà lievitare troppo l'asta che il Rijeka farà partire. Un investimento quasi assicurato, avere un Davor Suker in casa non è roba da tutti i giorni.

Nome: Andrej

Cognome: Kramaric

Data di nascita: 19 giugno 1991

Luogo di nascita: Croazia

Passaporto: comunitario

Ruolo: attaccante

Piede preferito: destro

Altezza: 180cm

Peso: 76 kg

Squadra attuale: Rijeka (Croazia)

Valutazione: 5 milioni di euro

Può interessare: Milan, Juventus, Inter, Chelsea