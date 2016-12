Ancelotti flirta col Bayern Monaco: sarà l'erede di Guardiola

Carlo Ancelotti è pronto a chiudere il cerchio: alla fine dell'anno sabbatico proverà a vincere anche in Germania . L'ex Milan sta flirtando con il Bayern Monaco che lo ha scelto come erede designato di Pep Guardiola. Tra le parti ci sarebbe già un accordo di massima per un biennale a partire dal luglio 2016. Il corteggiamento va avanti da diversi mesi e potrebbe diventare ufficiale a fine stagione con Guardiola al Manchester City.

Il Milan lo ha corteggiato la scorsa estate incassando un "no grazie", la Roma lo sogna da una vita e c'è chi, in federazione e non, lo vorrebbe alla guida della Nazionale dopo Antonio Conte. Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più cercati d'Europa, ma a fine stagione dovrebbe chiudere il suo anno sabbatico e tornare a sedersi in panchina. "Da gennaio comincio a cercare una squadra - ha di recente dichiarato -, magari in Premier". Verità o piccolo bluff? In Germania sono sicuri, sarà lui l'erede di Guardiola al Bayern Monaco con Pep destinato al Manchester City.

Insomma Ancelotti ci prova nuovamente e se il flirt descritto dai media come un preaccordo per un biennale assumerà connotati ufficiali, l'obiettivo sarà quello di vincere anche nel quinto campionato più importante d'Europa in ordine sparso. Dopo Serie A, Premier League, Ligue 1 e Liga diventerebbe il primo allenatore ad aver guidato una squadra in tutti questi tornei, con l'immensa voglia di imprimere una volta di più il proprio nome nella storia.