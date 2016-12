Ancelotti e il futuro: addio Real, in pole ci sono Milan e Barcellona

Il futuro di Ancelotti, dunque, infiamma il mercato. Sulla panchina del Real quasi certamente la prossima stagione ci sarà Rafa Benitez, particolarmente gradito a Florentino Perez, e per il tecnico di Reggiolo si aprono nuovi scenari. La prima opzione si chiama Milan e fa leva su un passato glorioso e molto caro a Carletto e che lo considera l'unico tecnico adatto a guidare la rinascita. Lui e nessun altro. Le due Champions in rossonero hanno lasciato il segno nel cuore di Berlusconi e Galliani e l'operazione Ancelotti-bis potrebbe aprire un nuoco ciclo a Milanello. Soprattutto se, dopo le promesse di Galliani su un grande mercato, seguiranno anche i fatti. Da un punto di vista economico, inoltre, Carletto potrebbe liberarsi dal Real con una buonuscita intorno ai 5 milioni di euro e il Milan potrebbe cavarsela con un ingaggio di "solo" 2,5 milioni a stagione. Un bel colpo per un allenatore di questo calibro, che di fatto sbaraglia nettamente la concorrenza di Emery, Conte e Sarri. Nelle prossime ore degli intermediari del club rossonero voleranno a Madrid per una vera e propria missione: c'è in programma un incontro con Ancelotti a cena. Mentre Galliani al telefono è pronto a convincere il tecnico.



Ma Ancelotti non fa gola soltanto al Milan. Dalla Spagna, infatti, arrivano notizie su un forte interessamento del Barcellona, che deve ancora capire le intenzioni di Luis Enrique, ferito nell'orgoglio per il complicato rapporto con Messi e Neymar. Il tecnico blaugrana continua a respingere al mittente tutte le domande sul suo futuro e dopo le finali di Coppa del Re e di Champions potrebbe anche decidere di andarsene clamorosamente sbattendo la porta col Triplete in tasca. Un'ipotesi difficile da immaginare, ma non impossibile. E proprio per questo motivo in casa Barcellona stanno preparando un piano B che porta dritto-dritto ad Ancelotti. Braida ha già sondato il terreno e i dirigenti blaugrana sembrano aver accolto con grande favore l'ipotesi di vedere Carletto al Camp Nou. Nonostante il passato al Real, il tecnico italiano piace al Barcellona sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. In molti, infatti, credono che sia l'uomo giusto per gestire uno spogliatoio zeppo di superstar e per continuare a vincere in Spagna e in Europa. Prima, ad ogni modo, il Real dovrà capire le intenzioni di Lucho e il 7 giugno già potrebbe essere la data giusta per stilare un bilancio e chiarire le reciproche intenzioni.



Infine, come scritto qualche giorno fa, c'è l'ozione City con cui Ancelotti avrebbe addirittura già firmato un pre-contratto. Niente che lo vincoli in maniera definitiva, ma un impegno a prendere in considerazione la possibilità di tornare in Inghilterra. Resta, poi, sul tavolo, l'ultima possibilità. Quella, cioè, che Carletto di fermi per una stagione, si prenda un anno sabbatico. Uno stop per far calmare le acque, valutare bene le opzioni e poi scegliere il meglio. Nazionale compresa.