19 giugno 2016 19:27 Ancelotti: "Ibra al Bayern potrebbe migliorare ancora" Il tecnico: "Eʼ il 34enne più forte che conosco". Ibra in Germania? Raiola smentisce

C'è anche il Bayern Monaco sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic, ormai non ci sono più dubbi. Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dei bavaresi, è uscito allo scoperto mandando un messaggio all'attaccante svedese: "So che ha 34 anni, ma chiunque abbia lavorato con i calciatori sa che non è un tipico 34enne. Se dice che può diventare ancora più forte, è perché lo pensa davvero. Lui è sicuramente migliore di tutti gli altri calciatori 34enni che conosco".

Parole rilasciate al Telegraph che sanno proprio di un invito a Ibra: "Sa giocare in spazi stretti, ha un fisico che gli permette di mettere in difficoltà le difese avversarie. È un giocatore che ama davvero il calcio. Questo lo stimola e fa sì che sia sempre affamato. Ibra ha una grande passione per la sua nazionale, cosa che la gente trascura perché ormai è un personaggio. Qualcuno sostiene che in alcune partite non si impegni. La realtà è che i calciatori giocano in maniera diversa. Zlatan sa che deve mantenersi al meglio per i momenti più importanti. Ripeto: lui è uno che vuole sempre vincere".





Tra i due c'è un grande rapporto dopo che hanno incrociato le loro a carriere per un anno e mezzo a Parigi. Zlatan l'ha sempre elogiato in pubblico e ora Carletto sta pensando di ricomporre il duo vincente in Germania. C'è da battere la concorrenza di Mourinho, altro grande amico dello svedese, che lo vorrebbe al Manchester United.



Bisogna capire se le parole di Ancelotti sono un invito di mercato o solo di ammirazione, a prescindere. E a corredo, nel pomeriggio della domenica, è arrivata una sorta di smentita da parte di Mino Raiola. Non ha detto dove andrà a giocare Ibra la prossima stagione, si è limitato ad azzerare l'ipotesi Bayern. Dunque, sarà Manchester...

"Lo United -ha specificato Raiola-è una grande squadra con un grande allenatore. Ipotesi affascinante. Io ho già preso la mia decisione, ma Zlatan ancora no. E' davvero concentrato sull'Europeo. Per rispetto del torneo, del suo Paese, della sua squadra e del suo ct, deve essere professionale e concentrarsi sull'Europeo".