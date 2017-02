Prosegue l'avventura americana di Amauri. L'ex attaccante di Palermo, Juventus e Torino - come riporta MLSSoccerItalia.com - è vicinissimo alla firma con i New York Cosmos, club di NASL. Amauri ha giocato la seconda parte di 2016 con i Fort Lauderdale Strikers segnando 5 gol in 13 partite.