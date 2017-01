"Non ho chiesto niente e non mi aspetto niente. Ci servono solo giocatori che possono migliorare la rosa tecnicamente. Non voglio giocatori nuovi che vengano a fare numero. Preferisco far fare un salto a un paio di Primavera che già lavorano con noi e possono ancora crescere". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia del match di Coppa Italia contro l'Atalanta.