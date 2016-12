Allarme Juve: il Manchester United pensa ad Allegri

In casa Juve è appena tornato il sereno, ma sullo sfondo c'è una minaccia e si chiama Manchester United . I Red Devils starebbero pensando a Max Allegri per sostituire Van Gaal a fine stagione. L'allenatore livornese ha il contratto in scadenza nel 2017, ma difficilmente direbbe no alla chiamata da Old Trafford. Un campanello d'allarme per i bianconeri, ora che la dirigenza ha appena ricucito il rapporto con il tecnico.

Le quattro vittorie consecutive in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions hanno spazzato via le critiche per il complicatissimo avvio di stagione. La società è di nuovo al fianco di Allegri come dimostrano le ultime dichiarazioni di Marotta su Morata. Sembra di essere tornati a cinque mesi fa quando tutti elogiavano l'allenatore per la finale di Berlino. Quindi i bianconeri non hanno nessuna intenzione di farselo scappare, anche per la mancanza di alternative valide: sostituire Allegri sarebbe difficilissimo. Il ritorno di Conte non convince e quasi impossibile strappare Paulo Sousa alla Fiorentina.



La minaccia, come riporta La Repubblica, si chiama Manchester United che a giugno è pronto a dare il benservito a Van Gaal. Allegri non ha mai nascosto la sua voglia di provare un'esperienza all'estero e la Premier è in cima alla lista dei suoi desideri. E farla alla guida del Manchester United sarebbe il coronamento della carriera. Una tentazione da non farsi scappare, magari dopo aver vinto anche al secondo anno con la Juve.