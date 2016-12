Ali Adnan, l'ultima scoperta dell'Udinese

Mai visto un giocatore del Qatar in Serie A, e così nel 2000 l'Udinese ingaggia il centrocampista Fabio Cesar Montezine, in realtà brasiliano ma naturalizzato qatariota. Non gioca mai, l'anno dopo segna 5 gol in Serie B con la maglia del Napoli. Anticipato in Italia dal cagliaritano Suazo, a Udine arriva anche un honduregno: il difensore Samuel Caballero, bianconero dal 2001 al 2003 con 25 presenze e due gol in Serie A. Venne poi ceduto alla Salernitana, così come Nomvethe, attaccante, secondo sudafricano in Italia dopo il laziale Fish, rimasto in Friuli per 2 stagioni e mezzo.



C'è poi il libico Gheddafi, figlio del generale, una presenza con l'Udinese nel 2005/06 dopo l'esperienza nel Perugia di Gaucci. Singolare anche l'idea di pescare un portiere in Venezuela: Romo, tanta panchina, tanta tribuna e una sola presenza in A nel 2010. Storie di meteore, ma quella di Ali Adnan, talento puro, ha tutti i presupposti per essere una storia diversa: è velocissimo, dinamico, ha piedi buoni e un gran tiro dalla distanza come il suo idolo Roberto Carlos. Lo si può definire un vero colpo di mercato e una futura plusvalenza.