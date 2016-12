Aké, il sosia di Gullit che piace al Genoa

E' olandese come l'illustre connazionale e come lui ha vestito la maglia del Chelsea. Nathan Aké, 20 anni, difensore capace di poter giocare anche in mediana è un calciatore duttile somiglia in maniera impressionante a Ruud Gullit. E forse, con l'ex milanista, potrà avere in comune la città di Genova: Ruud ha giocato con la Sampdoria, mentre il giovane difensore potrebbe vestire la maglia del Genoa che lo segue con interesse.