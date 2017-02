Aguero pronto a lasciare il City: il Real insidia l'Inter per l'argentino

Se parte Sergio Aguero, il Manchester City è pronto a dare l'assalto a Pierre-Emerick Aubameyang. Scrivono così in Inghilterra. Ma se parte, dove va il Kun? Che l'argentino possa lasciare l'Etihad Stadium ci sta, ma la destinazione non è affatto certa. Tanti i club che lo vogliono: tra questi c'è sicuramente il Real Madrid, come scrive anche il quotidiano madrileno As, ma anche l'Inter è vigile.



Aguero, che sinora ha faticato a inserirsi negli schemi di Pep Guardiola e, come se non bastasse, rischia di vedersi chiuso da Gabriel Jesus, è da sempre un pallino di Javier Zanetti. Il vice-presidente dell'Inter ne ha parlato con la proprietà e Suning ha messo l'attaccante tra i top da rincorrere a fine stagione.



Fra l'altro, a testimonianza di come il divorzio dal City sia nell'aria, lo stesso Kun ha ventilato l'ipotesi di un possibile addio a fine stagione e il City, come detto, è pronto a reinvestire la cifra ricavata dalla sua cessione (almeno 58 milioni) per aggiudicarsi Aubameyang.



Il gabonese del Borussia Dortmund rischia di essere uno dei pezzi pregiati del mercato estivo, anche se i tedeschi vogliono provare a trattenerlo. Nel gioco degli attaccanti rischiano di entrare anche Benzema, corteggiato dall'Arsenal, e Morata, richiesto da Antonio Conte al Chelsea. Uno dei due potrebbe infatti lasciare il Bernabeu nel caso di arrivo di Aguero o Aubameyang.