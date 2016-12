Aguas (Boca): "Mercoledì Tevez sarà del Boca"

Due-tre giorni di attesa, e Carlitos Tevez sarà del Boca Juniors. Questo stando alle parole di Carlos Aguas, diesse del club argentino, che Massimo Pavan (Tuttojuve.com) ha intervistato. Aguas ha detto che il presidente Angelici "sta per partire verso l'Italia". E difatti è in programma l'incontro con Marotta e Paratici per discutere, appunto, di Tevez e della contropartita da 5 milioni che la Juventus ha in agenda, senza per questo ostacolare la volontà del giocatore.

"Angelici sta andando con una lista di giocatori che vogliono...". Appunto: quei 5 milioni saranno colmati dall'approdo, in bianconero, di un giovane sul quale puntare per il tufuro. Quanto poi all'ipotesi (avanzata nei giorni scorsi da Tevez) di portare Pirlo al Boca, Aguas ha precisato che la spesa per Tevez è importante e che non ci sarebbe spazio per un investimento a livello-Pirlo.